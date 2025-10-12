Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: BMW entzieht sich Verkehrskontrolle - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 10.10.2025, gegen 20:50 Uhr sollte in der Weinbrennerstraße in Lörrach ein weißer BMW mit Züricher Kontrollschild angehalten und kontrolliert werden. Der bislang unbekannte Fahrer missachtete die Anhaltezeichen und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Basler Straße. Im Kreisverkehr zur Clara-Immerwahr- Straße fuhr er entgegen der Fahrtrichtung in diesen ein, wodurch mehrere Verkehrsteilnehmer bis zum Stillstand abbremsen mussten. Außerdem überholte er auf Höhe des Bahnhofs Stetten eine Fahrzeugkolonne von mehreren Autos trotz Gegenverkehr. Auch hier mussten Verkehrsteilnehmer ausweichen oder stark abbremsen. Das Polizeirevier Lörrach ermittelt gegen den unbekannten Fahrer des weißen BMWs wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht die geschädigten Autofahrer, die am Kreisverkehr anhalten mussten, auf Höhe des Bahnhofs Stetten überholt wurden oder sich im Gegenverkehr befanden. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 176 0 erreichbar.

