Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg-Grißheim: Brandstiftung an Heuballen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Nachmittag des vergangenen Samstags, 11.10.2025, wurden durch eine bislang unbekannte Täterschaft zwei Heuballen auf einem Feld im Bereich Grißheim an der L134 angezündet. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Konkrete Hinweise auf den oder die Verursacher gibt es bislang nicht.

Zeugen oder Passanten, welche Hinweise auf die Verursacher des Brandes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim Tel. 07631/1788-0 zu melden.

ek (RM)/ ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Müllheim
Führungsgruppe
Telefon: 07631 / 1788 - 0

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

