Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Frau fährt trotz Rotlicht und geschlossener Schranke auf Bahnübergang

bei Unfall mit Niers-Express in Pfalzdorf niemand verletzt

Goch (ots)

Am Dienstag (23. September 2025) gegen 10:44 Uhr kam es am Bahnübergang an der Hevelingstraße in Goch-Pfalzdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und der Regionalbahn, dem sogenannten Niers-Express. Aus bislang nicht eindeutig geklärten Gründen war eine 59-jährige Frau aus Goch mit ihrem Dacia Jogger trotz geschlossener Schranken und eingeschaltetem Rotlicht aus Richtung Klever Straße kommend in den Bahnübergang eingefahren. Bei der Vorbeifahrt des Zuges wurde der Pkw im vorderen Bereich beschädigt. Er musste anschließend abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme blieb der Regionalexpress bis etwa 12:09 Uhr auf freier Strecke in Fahrtrichtung Bedburg-Hau stehen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Polizei des Kreises Kleve sowie die Bundespolizeiinspektion Kleve ermitteln in eigener Zuständigkeit wie es zu dem Unfall kam, hier stehen Vorwürfe hinsichtlich der Missachtung des Rotlichtes sowie wegen Gefährlichen Eingriffes in den Schienenverkehr im Raum. (sp)

