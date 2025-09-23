PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer: Verkehrsunfallflucht: Grauer Mercedes in Einfahrt auf dem Ahornweg beschädigt

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (17. September 2025), 17:00 Uhr, und Donnerstag (18. September 2025), 16:00 Uhr, ereignete sich auf dem Ahornweg eine Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Mercedes V-Klasse wurde durch einen Unbekannten im Heckbereich beschädigt. Der Mercedes war in der Einfahrt direkt am Wohnhaus des Halters geparkt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02831-1250 beim Verkehrskommissariat Geldern zu melden. (se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

