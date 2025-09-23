PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees: Unfall auf Supermarkparkplatz am Grüttweg - Unfallfahrer flüchtet mit silberfarbenem Hyundai

Rees (ots)

Ein grauer VW wurde am Donnerstag (18.September 2025) gegen 18:20 Uhr auf dem Parkplatz einer Supermarktfiliale am Grüttweg beschädigt. Die Beschädigungen befinden sich im Bereich der Heckstoßstange auf der linken Fahrzeugseite.

Der Verkehrsunfall wurde durch einen Zeugen beobachtet. Demnach habe der Unfallfahrer mit einem silberfarbenen Hyundai-Coupé rückwärts ausparken wollen und sei dabei gegen den geparkten VW gefahren. Er sei zunächst ausgestiegen, habe sich nach einer kurzen Sichtung des Schadens aber wieder in sein Fahrzeug begeben und die Unfallstelle verlassen.

Der Verursacher wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - Glatze
   - schwarzer Vollbart
   - südländischer Typ

Der Hyundai müsste hinten rechts beschädigt sein.

Das Verkehrskommissariat Emmerich bittet um Zeugenhinweise unter 02822 7830. (se)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

