POL-KLE: Emmerich: geparkter Toyota beschädigt - Unfallfahrer flüchtet vom Unfallort

Emmerich (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (21.09.2025) kam es gegen 03:00 Uhr auf der Alexander-Tenhaeff-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht an einem geparkten PKW. Der Eigentümer hatte den dunkelgrauen Toyota Avensis am Straßenrand geparkt. Gegen 03:00 Uhr sei die Alarmanlage des PKW angegangen und es sei eine Person erkennbar gewesen, die den Toyota genau in Augenschein genommen und sich kurze Zeit später entfernt habe. Am Morgen habe der Eigentümer festgestellt, dass sein PKW im Bereich des linken Kotflügels, der linken Stoßstange und an der rechten Felge frische Unfallschäden aufweise. Anhand der Unfallspuren könnte ein Fahrzeug den geparkten PKW bei der Vorbeifahrt touchiert und dabei gegen den Bordstein gedrückt haben.

Die Person, die sich in auffälliger Weise am PKW aufgehalten habe, soll längere Haare gehabt haben.

Das Verkehrskommissariat Emmerich bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02822-7830. (se)

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

