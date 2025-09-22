Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer: Kupferbleche von Wohnhaus gestohlen - Zeugen gesucht

Kevelaer (ots)

Am Sonntag (21. September)gegen 04:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter auf dem Hoogeweg Kupferbleche, die als Abdeckung auf einer Mauer an einem Einfamilienhaus montiert waren.

Sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Geldern unter der Telefonnummer 02831-1250 entgegen. (se)

