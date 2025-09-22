POL-KLE: Emmerich: Diebstahl eines Wohnwagens - Die Polizei sucht Zeugen
Emmerich (ots)
Im Zeitraum von Dienstag (2. September 2025) bis Samstag (20. September 2025) wurde von einem Bauernhof an der Hüthumer Straße ein Wohnwagen Fendt Caravan 465 mit dem Kennzeichen KLE-CP 60 entwendet. Der Wohnwagen war mit einem Deichselschloß und einer Parkkralle gesichert.
Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Wohnwagens nimmt die Kriminalpolizei Emmerich unter der Telefonnummer 02822 7830 entgegen. (se)
