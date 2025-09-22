PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich: Diebstahl eines Wohnwagens - Die Polizei sucht Zeugen

Emmerich (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (2. September 2025) bis Samstag (20. September 2025) wurde von einem Bauernhof an der Hüthumer Straße ein Wohnwagen Fendt Caravan 465 mit dem Kennzeichen KLE-CP 60 entwendet. Der Wohnwagen war mit einem Deichselschloß und einer Parkkralle gesichert.

Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Wohnwagens nimmt die Kriminalpolizei Emmerich unter der Telefonnummer 02822 7830 entgegen. (se)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

