Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch: Nächtlicher Einbruch in Wohnhaus - Täter flüchtet in Richtung Bahnhof

Goch (ots)

Am Samstag (20. September 2025) um 01:27 wurde durch einen unbekannten Täter ein Einbruch in ein Reihenmittelhaus an der Klever Straße verübt. Der Einbrecher verschaffte sich über ein aufgehebeltes Fenster gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumlichkeiten. Im Haus durchsuchte er die im Erdgeschoss befindlichen Räume. Die 75-jährige Bewohnerin des Hauses befand sich zum Tatzeitpunkt im Schlafzimmer im Obergeschoß und vernahm Geräusche aus dem Erdgeschoß. Als sie sich in den Hausflur begab und sich bemerkbar machte, konnte sie beobachten, wie eine männliche Person das Objekt durch die Hauseingangstüre in Richtung Bahnhof verließ.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 170 bis 180 cm groß - dunkle Bekleidung

Bei der Tatausführung soll der Mann eine Kapuze getragen haben.

Zum Diebesgut können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Goch hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder nähere Hinweise zur gesuchten Person geben können, werden gebeten, sich unter 02823 1080 zu melden. (se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell