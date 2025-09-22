Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Nachtrag zu den Meldungen vom 15.09.2025 und 16.09.2025 zu Androhung einer Straftat an Schule in Emmerich

Tatverdächtiger ermittelt

Emmerich (ots)

Wie in den Meldungen von Montag (15. September 2025) und Dienstag (16.September 2025) mitgeteilt, hatte es an der Gesamtschule in Emmerich die Androhung einer Straftat, mitgeteilt per Email, gegeben.

( siehe dazu die Meldungen

POL-KLE: Emmerich - Androhung einer Straftat / Polizei-Einsatz an Schule https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6117589 und POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 15.9.2025, 10:29 Uhr: Emmerich - Androhung einer Straftat / Polizei-Einsatz an Schule https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6118424 )

Obwohl Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Androhung bestanden, wurden in der gesamten 38. Kalenderwoche verstärkte offene polizeiliche Maßnahmen an der Gesamtschule mit ihren Teilstandorten durchgeführt, um zum einen eventuell vorhandene Gefahren für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte auszuschließen, aber auch das Sicherheitsgefühl aller Betroffenen zu stärken. Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei, insbesondere des Kriminalkommissariates Emmerich, führten am vergangenen Wochenende zur Identifizierung eines 18-jährigen Tatverdächtigen aus Kleve, der am heutigen Morgen (Montag, 22. September 2025) an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen wurde. Dieser gestand im Rahmen der Vernehmung die Androhung, das Motiv ist derzeit noch unklar und weiterhin Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei prüft derzeit, ob dem Tatverdächtigen die Kosten des umfangreichen Polizeieinsatzes in Rechnung gestellt werden können. (sp)

