Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl: Wer kennt diese Männer?

Geldern (ots)

Am 12. Juli 2025 entwendeten zwei unbekannte Tatverdächtige die Geldbörse einer Frau, die gerade in einem Discounter auf der Straße Am Ölberg einkaufte. Anschließend nutzten die Männer das Bargeld aus dem Portmonee, um an einer Tankstelle an der Straße Geldertor Alkoholika und Softdrinks zu kaufen. Das restliche Bargeld entnahmen sie ebenfalls.

Die beiden Tatverdächtigen wurden von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Bilder sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/180746

Wer kann Angaben zur Identität der Männer machen? Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell