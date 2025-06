Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Mann wird renitent

Am Dienstag ging in Göppingen ein Mann auf Polizisten los.

Ulm (ots)

Der 50-Jährige befand sich in einem psychatrischen Krankenhaus. Aus diesem war er jedoch abgängig. Nach einem Hinweis konnte der 50-Jährige gegen 22 Uhr in einer Göppinger Wohnung angetroffen und sollte in das Krankenhaus zurückgebracht werden. Gegenüber den Polizisten wurde er sofort aggressiv. Dabei kam es zu einem Gerangel mit den eingesetzten Polizisten. Hier erlitt eine Polizistin Verletzungen und konnte ihren Dienst nicht weiter fortführen. Der Mann wurde im Anschluss wieder in das psychatrische Krankenhaus verbracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

+++++++ 1219983 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell