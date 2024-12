POL-PDNR: Verkehrsunfall - Wohnmobil entfernt sich unerlaubt

Isert (ots) - Am Sonntag, 01.12.2024, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in den Nachmittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 256 in der Gemarkung Isert durch. Es konnten insgesamt 11 Fahrzeugführer gemessen werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Zudem war ein Fahrer festzustellen, der trotz Überholverbot überholte. Gegen die Betroffenen werden die ...

