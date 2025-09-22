Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Kostenloser Vortrag: AWO und Kreispolizeibehörde Kleve mit Angebot zum Thema "Einbruchschutz"

In der polizeilichen Kriminalstatistik werden jährlich hohe Fallzahlen für Wohnungseinbrüche verzeichnet. Doch jeder Einbruch ist einer zu viel, denn neben dem Verlust von Wertgegenständen kann ein solcher auch zu psychischen Problemen bei betroffenen Personen führen. Wie Sie sich effektiv gegen einen Einbruch schützen können, ist Thema des kostenlosen Vortrags am Montag, 7. Oktober 2025.

In der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 19:15 Uhr stellt Kriminalhauptkommissar Jürgen Lang den Teilnehmenden die unterschiedlichen Möglichkeiten für einen effektiven "Einbruchschutz" vor und beantwortet auch weiterführende Fragen. Im Rahmen des Vortrags wird Herr Lang auch über aktuelle Betrugsmaschen am Telefon sowie im Internet berichten.

Die Rahmendaten des kostenlosen Vortrags lauten: Montag, 7. Oktober 2025, 17:00 Uhr bis 19:15 Uhr Kita & Familienzentrum Nierspiraten, Goch Kursnummer: K25-ES2

Die Anmeldung erfolgt über die Website des AWO Familienbildungswerks Kreisverband Kleve e.V. (https://awo-kreiskleve.de/einrichtungen/familie/familienbildungswerk-fbw/anmelden/), per E-Mail an awo-fbw@awo-kreiskleve.de oder per Telefon (02821/7364727). Bei der Anmeldung muss jeweils Kursnummer (K25-ES2) angegeben werden. (pp)

