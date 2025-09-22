POL-KLE: Kerken - VW Käfer Cabrio mit dem Saisonkennzeichen KK-JG31 gestohlen
Zeugen gesucht
Kerken-Aldekerk (ots)
Unbekannte Täter haben am Samstag (20. September 2025) zwischen 19:50 und 21:00 Uhr einen Oldtimer gestohlen, der auf dem Parkplatz eines Sportstudios an der Von-Galen-Straße abgestellt war. Das entwendete blaue VW Käfer Cabrio aus dem Jahr 1978 trug das Saisonkennzeichen KK-JG31. Der Wagen verfügt über ein cremefarbenes Dach und weiße Ledersitze.
Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, oder den VW Käfer gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell