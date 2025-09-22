PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - VW Käfer Cabrio mit dem Saisonkennzeichen KK-JG31 gestohlen
Zeugen gesucht

POL-KLE: Kerken - VW Käfer Cabrio mit dem Saisonkennzeichen KK-JG31 gestohlen / Zeugen gesucht
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Kerken-Aldekerk (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag (20. September 2025) zwischen 19:50 und 21:00 Uhr einen Oldtimer gestohlen, der auf dem Parkplatz eines Sportstudios an der Von-Galen-Straße abgestellt war. Das entwendete blaue VW Käfer Cabrio aus dem Jahr 1978 trug das Saisonkennzeichen KK-JG31. Der Wagen verfügt über ein cremefarbenes Dach und weiße Ledersitze.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, oder den VW Käfer gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren