Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Große Jahresübung 2025: Feuerwehr Bergisch Gladbach stellt Einsatzfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Bergisch Gladbach (ots)

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach hat am Samstag, den 14. Juni 2025 ihre große Jahresübung erfolgreich durchgeführt. Im gesamten Stadtgebiet arbeiteten zehn Einsatzgruppen verschiedene Übungsszenarien ab - realitätsnah, fordernd und mit hohem Engagement.

Insgesamt wurden acht unterschiedliche Übungslagen vorbereitet, die das breite Einsatzspektrum der Feuerwehr widerspiegelten: ein Kellerbrand, ein Vegetationsbrand, ein ausgelöster Heimrauchmelder, ein Verkehrsunfall, eine ausgelöste Brandmeldeanlage, eine Person in Notlage, eine Tierrettung mit einer in Eis eingebrochenen Kuh sowie eine Teambuilding-Station.

An der Übung waren rund 150 Einsatzkräfte beteiligt:

- 100 Einsatzkräfte in den teilnehmenden Gruppen, - 25 Einsatzkräfte an den Übungsstationen als Beobachter und Auswerter, - sowie 25 Einsatzkräfte in der Einsatzleitung (Meldekopf und Übungsleitung), die den gesamten Übungstag organisierten, koordinierten und dokumentierten.

Parallel zur Übung kam es zu sechs Realeinsätzen, die ebenfalls von den beteiligten Kräften abgearbeitet wurden. Dabei handelte es sich um:

- einen Verkehrsunfall - einen Kleinbrand - eingeschlossene Personen in einem Aufzug - Unterstützung für den Rettungsdienst - eine Amtshilfe für die Polizei - eine weitere Person in Notlage

Koordiniert wurden sowohl die Übungsszenarien als auch die Realeinsätze durch die Feuerwehr-Einsatzleitung in der Feuer- und Rettungswache 1 an der Paffrather Straße. Im sogenannten Meldekopfbetrieb nutzte die Feuerwehr über abgesetzte Arbeitsplätze das Leitstellensystem der Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises. Zwischen 7:00 Uhr und 18:00 Uhr wurden die Einsätze eigenständig disponiert und dokumentiert.

Die teilnehmenden Gruppen wurden an den Übungsstationen von erfahrenen Kameradinnen und Kameraden bewertet. Den Wanderpokal für die beste Gesamtleistung sicherte sich in diesem Jahr die Staffel der Wachabteilung 3 der Feuer- und Rettungswache 1. Den zweiten Platz belegte der Grundausbildungslehrgang B1/24 der Feuerwehr- und Rettungsdienstschule und Platz 3 ging an den Löschzug 6 - Paffrath/Hand.

Jörg Köhler, Leiter der Feuerwehr Bergisch Gladbach, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf der Übung: "Ich bin stolz auf unsere Mannschaft. Die heutige Jahresübung hat eindrucksvoll gezeigt, wie leistungsfähig und motiviert unsere Einsatzkräfte sind. Besonders gefreut hat mich die tolle Zusammenarbeit im Team und die Unterstützung und Teilnahme durch das Technische Hilfswerk - dafür ein herzliches Dankeschön."

Auch Bürgermeister Frank Stein dankte den Beteiligten persönlich: "Mein großer Dank gilt allen haupt- und ehrenamtlichen Kräften, die heute mit vollem Einsatz dabei waren. Die Übung hat gezeigt, wie gut unsere Feuerwehr aufgestellt ist. Glückwunsch an die siegreiche Gruppe - eine starke Leistung!"

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach bedankt sich bei allen beteiligten Organisationen, insbesondere dem THW, für die Unterstützung sowie bei allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis während der Übungslagen im Stadtgebiet. (es)

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell