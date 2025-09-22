Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum: Große Menge an Tabakwaren bei Einbruch erbeutet - Täter flüchten mit weißem VW Golf

Issum (ots)

Am Freitag (19. September) kurz vor 02:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft am Kullenweg ein. Zwei Täter hebelten die Tür zur integrierten Bäckereifiliale auf und gelangten im Anschluss in die Verkaufsräumlichkeiten. Aus der dort befindlichen Lotto-Annahmestelle entwendeten sie eine erhebliche Menge an Tabakwaren, die sie mit einer großen grünen Tasche abtransportierten.

Die Unbekannten wurden von einer Überwachungskamera gefilmt und können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - schlank - bekleidet mit einer schwarzen Hose, schwarzen Jacke und einem schwarzen Basecap

Täter 2:

- männlich - schlank bis kräftig - bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem hell karierten Oberteil (ggfs. Flanellhemd)

Beide Täter trugen während der Tatausführung Sturmhauben.

Die Einbrecher entfernten sich mit einem Fluchtfahrzeug, einem weißen VW Golf 8, gefahren von einer weiteren männlichen Person, vom Parkplatz des Lebensmittelgeschäfts.

Die Kriminalpolizei in Geldern ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02831 1250. (se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell