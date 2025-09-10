PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Lengerich (ots)

Nach mehreren Diebstählen aus Autos in Lengerich und in Lienen hat die Polizei Lengerich zwei Tatverdächtige ermittelt - einer von ihnen sitzt nun in Untersuchungshaft.

Am Dienstag (09.09.25) hatte sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet. Dieser hatte am Vormittag gegen 10.45 Uhr am Bahnhof zwei unbekannte Täter dabei beobachtet, wie diese versuchten, sein Fahrrad zu stehlen. Als der Zeuge die Täter darauf ansprach, wurde er mit einem Messer bedroht. Dann flüchteten die beiden Männer.

Die Polizei leitete eine sofortige Fahndung ein. Neben Einsatzkräften der Wache Lengerich waren auch Beamte des Kriminalkommissariats Lengerich sowie eine Hundeführerin der Polizei beteiligt. Im Rahmen der Fahndung und aufgrund der Personenbeschreibungen sowie der weiteren Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise auf einen bereits polizeilich bekannten Tatverdächtigen. Polizeibeamte stellten den Tatverdächtigen sowie einen zweiten Verdächtigen dann im Bereich Teutoburger Straße fest.

Beide Verdächtige konnten vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um einen 21-Jährigen aus Lengerich sowie einen 17-Jährigen aus Münster. Beide sind polizeibekannt. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten eine Vielzahl an Diebesgut. Dieses wurde sichergestellt und wird nun den Eigentümern zugeordnet.

Nach bisherigen Ermittlungen stehen die beiden jungen Männer unter dem dringenden Tatverdacht, eine Reihe von Diebstählen aus Autos in Lengerich und in Lienen begangen zu haben. Die Diebstähle in Lengerich ereigneten sich maßgeblich in der Nacht von Montag (08.09.25) auf Dienstag (09.09.25). Die Diebstähle in Lienen liegen im Zeitraum zwischen Samstag (30.08.25) und Sonntag (31.08.25).

Der 21-jährige Tatverdächtige wurde am Mittwoch (10.09.25) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Lengerich einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in U-Haft. Der 17-Jährige wurde aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiter an.

Zeugen, die weitere Angaben zu den Pkw-Aufbrüchen machen können, oder die Videoaufzeichnungen der Taten haben, die der Polizei noch nicht vorliegen, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Lengerich unter 05481/9337-4515 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 10:38

    POL-ST: Ibbenbüren, Container aufgebrochen

    Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Montag (08.09.), 17.00 Uhr und Dienstag (09.09.), 06.30 Uhr unbefugt Zutritt zu einer Baustelle am Parkplatz des Aaseebads verschafft. Die Täter haben gewaltsam ein Schloss des Bauzauns aufgebrochen und sind so auf das Baustellengelände an der Straße An der Umfluth gelangt. Dort haben sie zwei Container aufgebrochen und diverse Werkzeuge und ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 10:33

    POL-ST: Greven, Stein auf Fahrbahn geworfen

    Greven (ots) - Nach einem Gefährdungsdelikt im Straßenverkehr am Dienstagmorgen (02.09.25) am Münsterdamm sucht die Polizei Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge warfen Unbekannte gegen 09.30 Uhr in Höhe des Kreisverkehrs am Hallenbad von einer Brücke einen Stein auf die Fahrbahn des darunterliegenden Münsterdamms. Der Stein traf den Mercedes einer Geschädigten, die in diesem Moment unter der Brücke herfuhr. Der ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 14:54

    POL-ST: Steinfurt, Neuenkirchen, 16-Jähriger flüchtet vor Polizei-Kontrolle

    Steinfurt, Neuenkirchen (ots) - Am Sonntagmorgen (07.09.) hat eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen Mercedes in Steinfurt an der Ochtruper Straße kontrollieren wollen. Dem Fahrer wurden gegen 03.10 Uhr Anhaltezeichen gegeben. Der Fahrer missachtete diese Anhaltezeichen und flüchtete. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren