POL-ST: Lengerich, Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Lengerich (ots)

Nach mehreren Diebstählen aus Autos in Lengerich und in Lienen hat die Polizei Lengerich zwei Tatverdächtige ermittelt - einer von ihnen sitzt nun in Untersuchungshaft.

Am Dienstag (09.09.25) hatte sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet. Dieser hatte am Vormittag gegen 10.45 Uhr am Bahnhof zwei unbekannte Täter dabei beobachtet, wie diese versuchten, sein Fahrrad zu stehlen. Als der Zeuge die Täter darauf ansprach, wurde er mit einem Messer bedroht. Dann flüchteten die beiden Männer.

Die Polizei leitete eine sofortige Fahndung ein. Neben Einsatzkräften der Wache Lengerich waren auch Beamte des Kriminalkommissariats Lengerich sowie eine Hundeführerin der Polizei beteiligt. Im Rahmen der Fahndung und aufgrund der Personenbeschreibungen sowie der weiteren Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise auf einen bereits polizeilich bekannten Tatverdächtigen. Polizeibeamte stellten den Tatverdächtigen sowie einen zweiten Verdächtigen dann im Bereich Teutoburger Straße fest.

Beide Verdächtige konnten vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um einen 21-Jährigen aus Lengerich sowie einen 17-Jährigen aus Münster. Beide sind polizeibekannt. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten eine Vielzahl an Diebesgut. Dieses wurde sichergestellt und wird nun den Eigentümern zugeordnet.

Nach bisherigen Ermittlungen stehen die beiden jungen Männer unter dem dringenden Tatverdacht, eine Reihe von Diebstählen aus Autos in Lengerich und in Lienen begangen zu haben. Die Diebstähle in Lengerich ereigneten sich maßgeblich in der Nacht von Montag (08.09.25) auf Dienstag (09.09.25). Die Diebstähle in Lienen liegen im Zeitraum zwischen Samstag (30.08.25) und Sonntag (31.08.25).

Der 21-jährige Tatverdächtige wurde am Mittwoch (10.09.25) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Lengerich einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in U-Haft. Der 17-Jährige wurde aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiter an.

Zeugen, die weitere Angaben zu den Pkw-Aufbrüchen machen können, oder die Videoaufzeichnungen der Taten haben, die der Polizei noch nicht vorliegen, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Lengerich unter 05481/9337-4515 zu melden.

