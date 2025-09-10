Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Stein auf Fahrbahn geworfen

Greven (ots)

Nach einem Gefährdungsdelikt im Straßenverkehr am Dienstagmorgen (02.09.25) am Münsterdamm sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge warfen Unbekannte gegen 09.30 Uhr in Höhe des Kreisverkehrs am Hallenbad von einer Brücke einen Stein auf die Fahrbahn des darunterliegenden Münsterdamms. Der Stein traf den Mercedes einer Geschädigten, die in diesem Moment unter der Brücke herfuhr. Der Wagen wurde dadurch beschädigt. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt, Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Greven entgegen, Telefon 02571/928-4455.

