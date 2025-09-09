PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Kollision zwischen Auto und Fahrrad

Steinfurt (ots)

Am Montag (08.09.) ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf der Mühlenstraße ein Verkehrsunfall.

Eine 20-Jährige aus Steinfurt ist mit ihrem Seat Leon von einem Parkplatz an der Mühlenstraße auf die Fahrbahn nach links abgebogen. Zeitgleich überquerte eine 55-jährige Steinfurterin mit ihrem Fahrrad die Fahrbahn von der gegenüberliegenden Seite, in Richtung des Parkplatzes.

Als die 20-Jährige abgebogen ist, kam es auf der Mühlenstraße zur Kollision mit der Radfahrerin. Die 55-Jährige stürzte dabei zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden bei diesem Verkehrsunfall wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
