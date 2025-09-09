Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Kollision zwischen Auto und Fahrrad

Steinfurt (ots)

Am Montag (08.09.) ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf der Mühlenstraße ein Verkehrsunfall.

Eine 20-Jährige aus Steinfurt ist mit ihrem Seat Leon von einem Parkplatz an der Mühlenstraße auf die Fahrbahn nach links abgebogen. Zeitgleich überquerte eine 55-jährige Steinfurterin mit ihrem Fahrrad die Fahrbahn von der gegenüberliegenden Seite, in Richtung des Parkplatzes.

Als die 20-Jährige abgebogen ist, kam es auf der Mühlenstraße zur Kollision mit der Radfahrerin. Die 55-Jährige stürzte dabei zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden bei diesem Verkehrsunfall wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell