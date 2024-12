Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Lkw-Unfall am Kreuz Kassel-West sorgt für Stau: Bergungsarbeiten dauern an

Kassel (ots)

Kreuz Kassel-West (A44/A49)/Baunatal:

Ein Alleinunfall eines Sattelzugs am Kreuz Kassel-West sorgt am heutigen Mittwochmorgen für einen kilometerlangen Stau auf den Autobahnen A44 und A49. Der Fahrer des Lkws, ein 52-jähriger Mann aus Rumänien, wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind seine Verletzungen offenbar nicht schwerwiegender. Aktuell dauern die aufwendigen Bergungsarbeiten an der Unfallstelle an, sodass die Verbindung von der A44 auf die A49 in Richtung Kassel weiterhin voll gesperrt ist.

Wie die aufnehmenden Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, hatte sich der Unfall gegen 2:40 Uhr ereignet. Der 52-Jährige wollte zu dieser Zeit mit dem Sattelzug von der A44 aus Richtung Dortmund kommend auf die A49 in Richtung Kassel fahren, als er in der Verbindungsspange vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug kippte auf die linke Seite und stieß gegen die Betonschutzwand. An dem Sattelzug entstand ein Gesamtschaden von 80.000 Euro. Der mit Solarpanelen beladene Lkw muss zunächst entladen werden, bevor er aufgerichtet und von einem Abschleppunternehmen geborgen werden kann. Zudem sind größere Mengen Diesel an der Unfallstelle ausgelaufen, weshalb die Fahrbahn nach der Bergung des Sattelzugs noch gereinigt werden muss. Wegen der Vollsperrung staut sich der Verkehr auf den Autobahnen 44 und 49 in Richtung Kassel auf mehreren Kilometern Länge. Auch auf den Umleitungsstrecken kommt es zu Stau und Verkehrsbehinderungen. Nach derzeitiger Einschätzung werden die Bergungsarbeiten und die Sperrung bis zum Nachmittag andauern.

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel