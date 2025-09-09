PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Container in Neubaugebiet aufgebrochen

Lotte (ots)

In einem Neubaugebiet in Lotte-Büren haben unbekannte Täter an der Käthe-Strobel-Straße mehrere Container aufgebrochen. In der Zeit zwischen Freitag (05.09.25), 14.00 Uhr und Montag (08.09.25), 06.30 Uhr durchtrennten die Täter an einigen Containern die Vorhängeschlösser, an anderen hebelten sie die Türen auf.

Die Kriminellen stahlen unter anderem einen Winkelschleifer der Marke Bosch, Ladegeräte und Akkus von Makita und Hilti sowie einen Bohrhammer von Makita.

Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise entgegen - bei der Wache in Ibbenbüren unter 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

