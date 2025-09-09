PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und E-Scooter-Fahrerin

Rheine (ots)

Am Montagvormittag (08.09.) ist es gegen 11.10 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße/Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Eine 63-jährige Rheinenserin ist mit ihrem E-Bike die Lindenstraße von der Neuenkirchener Straße in Richtung Bahnhofstraße gefahren. Gleichzeitig hat eine 19-jährige Emsdettenerin die Fußgängerampel von der Bahnhofstraße in Richtung Lindenstraße überquert. Als die E-Scooter-Fahrerin die Straße überquert hatte, kam es zum Zusammenstoß mit der 63-Jährigen die von rechts auf dem Fahrradweg auf der Lindenstraße gefahren ist.

Die Fahrerin des E-Bikes wurde durch die Kollision schwer verletzt. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Es entstand ein geringfügiger Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
  • 09.09.2025 – 10:51

    POL-ST: Lotte, Container in Neubaugebiet aufgebrochen

    Lotte (ots) - In einem Neubaugebiet in Lotte-Büren haben unbekannte Täter an der Käthe-Strobel-Straße mehrere Container aufgebrochen. In der Zeit zwischen Freitag (05.09.25), 14.00 Uhr und Montag (08.09.25), 06.30 Uhr durchtrennten die Täter an einigen Containern die Vorhängeschlösser, an anderen hebelten sie die Türen auf. Die Kriminellen stahlen unter anderem einen Winkelschleifer der Marke Bosch, Ladegeräte ...

  • 08.09.2025 – 13:47

    POL-ST: Emsdetten, Pedelec-Fahrerin weicht Lkw aus und stürzt, Zeugen gesucht

    Emsdetten (ots) - Am Donnerstag (04.09.) ist es im Kreuzungsbereich Borghorster Straße / Amtmann-Schipper-Straße / Voßstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Pedelec-Fahrerin leicht verletzt. Die 78-jährige Emsdettenerin fuhr gegen 09.30 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Borghorster Straße stadtauswärts. Neben ihr fuhr ein Lkw in gleicher Richtung. ...

