Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und E-Scooter-Fahrerin

Rheine (ots)

Am Montagvormittag (08.09.) ist es gegen 11.10 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße/Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Eine 63-jährige Rheinenserin ist mit ihrem E-Bike die Lindenstraße von der Neuenkirchener Straße in Richtung Bahnhofstraße gefahren. Gleichzeitig hat eine 19-jährige Emsdettenerin die Fußgängerampel von der Bahnhofstraße in Richtung Lindenstraße überquert. Als die E-Scooter-Fahrerin die Straße überquert hatte, kam es zum Zusammenstoß mit der 63-Jährigen die von rechts auf dem Fahrradweg auf der Lindenstraße gefahren ist.

Die Fahrerin des E-Bikes wurde durch die Kollision schwer verletzt. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Es entstand ein geringfügiger Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell