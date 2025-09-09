Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Neuenkirchen, 16-Jähriger flüchtet vor Polizei-Kontrolle

Steinfurt, Neuenkirchen (ots)

Am Sonntagmorgen (07.09.) hat eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen Mercedes in Steinfurt an der Ochtruper Straße kontrollieren wollen. Dem Fahrer wurden gegen 03.10 Uhr Anhaltezeichen gegeben.

Der Fahrer missachtete diese Anhaltezeichen und flüchtete. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, die in Neuenkirchen St. Arnold endete. Hier geriet der Fahrer auf der Kirchstraße nach links von der Fahrbahn ab und geriet mit dem Mercedes in eine Böschung. Der Fahrer, ein 16-jähriger Neuenkirchener, blieb unverletzt.

Da der Verdacht bestand, dass der Jugendliche das Auto unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren hat, wurde eine Blutprobe angeordnet. Gegen den Jugendlichen wurde Anzeige erstattet.

Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

