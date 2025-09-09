PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Neuenkirchen, 16-Jähriger flüchtet vor Polizei-Kontrolle

Steinfurt, Neuenkirchen (ots)

Am Sonntagmorgen (07.09.) hat eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen Mercedes in Steinfurt an der Ochtruper Straße kontrollieren wollen. Dem Fahrer wurden gegen 03.10 Uhr Anhaltezeichen gegeben.

Der Fahrer missachtete diese Anhaltezeichen und flüchtete. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, die in Neuenkirchen St. Arnold endete. Hier geriet der Fahrer auf der Kirchstraße nach links von der Fahrbahn ab und geriet mit dem Mercedes in eine Böschung. Der Fahrer, ein 16-jähriger Neuenkirchener, blieb unverletzt.

Da der Verdacht bestand, dass der Jugendliche das Auto unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren hat, wurde eine Blutprobe angeordnet. Gegen den Jugendlichen wurde Anzeige erstattet.

Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 12:16

    POL-ST: Kreis Steinfurt, Schwerpunktkontrollen auf der B54 Bilanz der Polizei Steinfurt

    Steinfurt (ots) - Die Kreispolizei Steinfurt hat am Montag (08.09.) auf den Parkplätzen Ochtrup-Weiner in beiden Richtungen eine Großkontrolle durchgeführt. Unterstützt wurden die eingesetzten Polizeibeamten vom Hauptzollamt, der Bundespolizei und einer Ärztin. Das Hauptaugenmerk bei dieser Kontrolle lag auf dem Fahren unter Einfluss berauschender Mittel. Bei ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 10:59

    POL-ST: Steinfurt, Kollision zwischen Auto und Fahrrad

    Steinfurt (ots) - Am Montag (08.09.) ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf der Mühlenstraße ein Verkehrsunfall. Eine 20-Jährige aus Steinfurt ist mit ihrem Seat Leon von einem Parkplatz an der Mühlenstraße auf die Fahrbahn nach links abgebogen. Zeitgleich überquerte eine 55-jährige Steinfurterin mit ihrem Fahrrad die Fahrbahn von der gegenüberliegenden Seite, in Richtung des Parkplatzes. Als die 20-Jährige abgebogen ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 10:56

    POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und E-Scooter-Fahrerin

    Rheine (ots) - Am Montagvormittag (08.09.) ist es gegen 11.10 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße/Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 63-jährige Rheinenserin ist mit ihrem E-Bike die Lindenstraße von der Neuenkirchener Straße in Richtung Bahnhofstraße gefahren. Gleichzeitig hat eine 19-jährige Emsdettenerin die Fußgängerampel von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren