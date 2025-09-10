Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Container aufgebrochen

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Montag (08.09.), 17.00 Uhr und Dienstag (09.09.), 06.30 Uhr unbefugt Zutritt zu einer Baustelle am Parkplatz des Aaseebads verschafft.

Die Täter haben gewaltsam ein Schloss des Bauzauns aufgebrochen und sind so auf das Baustellengelände an der Straße An der Umfluth gelangt. Dort haben sie zwei Container aufgebrochen und diverse Werkzeuge und Maschinen der Marken Trimble, Makita und Stihl entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

