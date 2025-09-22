Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall in Kleve schwer verletzt

Kleve (ots)

Am Samstag (21. September 2025) gegen 13:45 Uhr wurde in Kleve eine 49-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Frau aus Kleve befuhr mit ihrem E-Scooter (Elektrokleinfahrzeug) die Hafenstraße in Richtung Kavarinerstraße. Im Kreisverkehr Hafenstraße/Ludwig-Jahn-Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Polo einer 24-jährigen Frau aus Kleve, die von der Ludwig-Jahn-Straße in den Kreisverkehr eingefahren war und die E-Scooter-Fahrerin offensichtlich übersehen hatte. Die 49-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (sp)

