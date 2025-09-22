Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern: Drei IPhones bei Diebstahl entwendet - Täterduo flüchtet zu Fuß

Geldern (ots)

Am Freitag (19. September) entwendeten zwei unbekannte Täter gegen 15:00 Uhr drei hochwertige IPhones aus einer Filiale für Telekommunikation an der Issumer Straße. Die IPhones befanden sich zur Ansicht durch Kunden in einem Sideboard und waren mit Kabeln gegen Diebstahl gesichert. Einer der Täter riss bei der Tatausführung die Mobiltelefone aus der Sicherungshalterung, wodurch die Kabel abrissen.

Bei den entwendeten Geräten handelt es sich um

- ein IPhone Pro Max 17, Farbe orange - ein IPhone 17, Farbe lavendel (lila) - ein IPhone Air 17 Farbe "sky blue" (blau)

Die Unbekannten flüchteten zu Fuß in Richtung der Heilig-Gast-Gasse und von dort aus weiter in Richtung Kaufland. Ein Zeuge konnte den Tätern zunächst folgen, verlor sie dann aber aus den Augen.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

- zwei männliche Personen - 17-18 Jahre alt, jugendliches Aussehen - südländisches Erscheinungsbild - komplett schwarz gekleidet, einer der Täter mit einer langen und einer mit einer kurzen Hose

Einer der Täter habe gebrochenes Deutsch gesprochen.

Die Kriminalpolizei Geldern ermittelt in diesem Sachverhalt und erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02831 1250. (se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell