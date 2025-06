Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Ilmenau (ots)

In ein in der Schwanitzstraße befindliches Bekleidungsgeschäft drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam ein. Dabei entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 1.000 Euro. Ein möglicher Beuteschaden ist derzeit noch unbekannt. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom 14. Juni, 16.15 Uhr und gestern, 08.50 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0154221/2025) entgegen. (jd)

