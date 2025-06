Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Zigarettenautomat

Hörsel (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit zwischen dem 13. Juni, 12.05 Uhr und gestern, 09.30 Uhr begaben sich ein oder mehrere bislang unbekannte Personen zu einem Zigarettenautomaten in der Lauchaer Straße. In der weiteren Folge öffneten der oder die Unbekannten den Automaten gewaltsam und entwendeten Tabakwaren sowie Bargeld in noch unbekanntem Wert. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0154290/2025) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell