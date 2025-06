Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung

Eisenach (ots)

Im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße kam es am gestrigen Abend zu einer verbalen Streitigkeit dreier Personen (w/27, m/41, w/57; alle deutsch). Diese gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher die 57-Jährige sowie der 41 Jahre alte Mann leicht verletzt wurden. Sie wurden medizinisch versorgt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd)

