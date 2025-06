Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Überschlagen

Crawinkel (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 38-jähriger Fahrer eines BMW befuhr heute Morgen, gegen 03.00 Uhr, die B88 von Ohrdruf in Richtung Crawinkel. In einer Linkskurve kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Infolgedessen überschlug sich der BMW und kam auf dem Dach zum Liegen. Da das Fahrzeug anschließend in Brand geriet, kam die Feuerwehr zum Einsatz und löschte das Feuer. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der 38-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ein bei ihm durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin, ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,3 Promille. Ein entsprechendes Verfahren gegen den 38 Jahre alten Mann wurde eingeleitet. Die Straße wurde zeitweise voll gesperrt. (jd)

