Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl eines VW Multivan mit dem Kennzeichen KLE-MM871
Zeugen gesucht

Kleve-Rindern (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (18. September 2025), 21:15 Uhr, und Montag (22. September 2025), 11:00 Uhr, haben unbekannte Täter einen weißen VW Multivan T5 von einem Betriebsgelände an der Daimlerstraße in Rindern entwendet. Der 13 Jahre alte Wagen trug das Kennzeichen KLE-MM871. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, oder den VW gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

