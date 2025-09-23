POL-KLE: Kleve - Diebstahl eines VW Multivan mit dem Kennzeichen KLE-MM871
Zeugen gesucht
Kleve-Rindern (ots)
In der Zeit zwischen Donnerstag (18. September 2025), 21:15 Uhr, und Montag (22. September 2025), 11:00 Uhr, haben unbekannte Täter einen weißen VW Multivan T5 von einem Betriebsgelände an der Daimlerstraße in Rindern entwendet. Der 13 Jahre alte Wagen trug das Kennzeichen KLE-MM871. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, oder den VW gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)
