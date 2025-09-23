Geldern (ots) - Am Freitag (19. September) entwendeten zwei unbekannte Täter gegen 15:00 Uhr drei hochwertige IPhones aus einer Filiale für Telekommunikation an der Issumer Straße. Die IPhones befanden sich zur Ansicht durch Kunden in einem Sideboard und waren mit Kabeln gegen Diebstahl gesichert. Einer der Täter riss bei der Tatausführung die Mobiltelefone aus ...

mehr