Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Brandstiftung an Laubbaum

Holzminden (ots)

Am Donnerstag (11.09.2025) brannte gegen 16:00 Uhr in der Ernst-August-Straße in Holzminden ein Laubbaum. Eine 53 Jahre alte Frau bemerkte aus dem Inneren des hohlen Baumes eine starke Rauchentwicklung und verständigte den Notruf. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Erste Ermittlungen der Polizei Holzminden haben Hinweise auf eine Brandstiftung ergeben.

Am Freitag (12.09.2025) brannte der betroffene Baum gegen 03:29 Uhr erneut. Ein 20-Jähriger bemerkte den Brand und verständigte den Notruf. Durch den Brand des Baumes entstand starker Funkenflug. Die Feuerwehr Holzminden konnte den Brand löschen. Die Polizei ermittelt derzeit, wie es zu dem zweiten Brand gekommen ist.

Die Polizei Holzminden sucht Zeugen, die zu den genannten Zeiten relevante Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05531/958-0 zu melden.

