Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 6-jährige Schülerin stößt mit Auto zusammen

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Dienstag (09.09.2025) kam es in der Hauptstraße in Hessisch Oldendorf zu einem Unfall, bei dem ein 6-jähriges Mädchen mit einem Pkw zusammenstieß. Die Schülerin wurde verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen, befuhr eine 46-jährige Frau aus Bad Eilsen mit ihrem Pkw VW gegen 13:10 Uhr die Hauptstraße in Richtung Kleinenwieden. In Höhe einer Bushaltestelle, an der sie ihre Geschwindigkeit reduziert hatte, lief ein 6-jähriges Mädchen hinter dem Bus hervor und wollte die Straße überqueren. Dabei stieß das Mädchen mit dem Auto zusammen. Das Mädchen fiel zu Boden und wurde leicht verletzt. Zur Untersuchung wurde die Schülerin in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand kein Schaden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

