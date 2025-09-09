Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zusammenstoß zwischen drei Fahrzeugen - ein Verletzter

Arholzen (ots)

Am Montag (08.09.2025) kam es gegen 06:50 Uhr auf der Landesstraße 583 zwischen Lobach und Arholzen zu einem Unfall, bei dem drei Autos beteiligt waren. Eine Person wurde verletzt.

Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr ein 60 Jahre alter Mann aus Holzminden mit seinem Pkw Audi auf der L583 in Richtung Arholzen und beabsichtigte nach links in Richtung einer dortigen Bodendeponie abzubiegen. Ein 29-Jähriger in seinem Pkw VW Crafter erkannte dies und verlangsamte sein Fahrzeug. Ein 47-jähriger Holzmindener erkannte die Situation zu spät. Er versuchte dem Auto des 29-Jährigen noch auszuweichen und touchierte dieses lediglich, stieß jedoch mit dem Fahrer des Audi zusammen, der sich zu diesem Zeitpunkt im Abbiegevorgang befand. Eine 49-jährige Frau aus dem Landkreis Holzminden, die sich in ihrem Pkw auf der Gegenfahrbahn befand und in Richtung Lorach unterwegs war, konnte gerade noch ausweichen und einen Zusammenstoß verhindern.

Der 47-Jährige wurde leicht verletzt. Der VW Passat des Mannes musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell