POL-HM: Zeugenaufruf: Diebstahl eines E-Bikes

Hessisch Oldendorf (ots)

Zwischen Samstag, den 30.08.2025, gegen 19:00 Uhr und Samstag (06.09.2025) gegen 09:30 Uhr kam es Im Üsergrund in Hessisch Oldendorf zu einem Diebstahl eines E-Bikes aus einer Garage.

Der 68-jährige Geschädigte meldete der Polizei, dass ein bislang unbekannter Täter in dem genannten Zeitraum ein schwarze E-Bike aus der verschlossenen Garage entwendete und mit diesem in unbekannte Richtung entkam. Der Schaden wird auf ca. 2250 EUR geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Hessisch Oldendorf unter der Telefonnummer 05152/ 69872-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

