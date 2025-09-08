PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Unbekannte E-Scooter-Fahrer verursachen Unfälle und flüchten

Hameln (ots)

Am Freitag (05.09.2025) kam es in Hameln zu zwei Unfällen, bei denen jeweils ein flüchtiger Fahrer eines E-Scooters diese verursachte. Ein 38-Jähriger wurde schwer verletzt.

Nach aktuellen Erkenntnissen, fuhr ein 38-jähriger Mann aus Hameln gegen 09:30 Uhr mit seinem Pedelec den Radweg der Münsterbrücke in Richtung Brückenkopf. Dabei kam ihm in falsche Fahrtrichtung ein unbekannter Mann auf einem E-Scooter entgegen. Da es keine Möglichkeit zum Ausweichen gab, stießen der E-Scooter und das Pedelec frontal zusammen. Beide Männer stürzten zu Boden. Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sein Pedelec wurde beschädigt. Der unbekannte Verursache setzte seine Fahrt fort, ohne seine Beteiligung an dem Unfall bekannt zu geben.

Der Fahrer des E-Scooters wird wie folgt beschrieben:

   - sprach deutsch mit französischem Akzent
   - weißes Hemd
   - ca. 170cm bis 180cm groß
   - 30-40 Jahre alt

Gegen 13:20 Uhr kam es zu einem weiteren Unfall. Eine 11-jährige Schülerin stand an der Bushaltestelle Mertensplatz an der Erichstraße, als sich ein mit zwei Personen besetzter E-Scooter näherte. Dieser fuhr aus der Fischbecker Straße kommend in Richtung Innenstadt. Es kam zum Zusammenstoß, sodass das Mädchen zu Boden stürzte und verletzt wurde. Die beiden Personen auf dem Roller kamen nicht zu Fall und setzten ihre Fahrt fort, ohne ihre Beteiligung an dem Unfall bekannt zu geben. Die beiden Personen auf dem E-Scooter werden wie folgt beschrieben:

Fahrer des E-Scooter:

   - männlich
   - ca. 170 cm
   - kräftige Statur
   - schwarze Haare zur Dauerwelle
   - ca. 15 Jahre alt
   - schwarze Hose und Schuhe, schwarz-weiße Jacke

Mitfahrer:

   - männlich
   - ca. 185 cm
   - dünne Statur
   - graue Jacke, schwarze Hose
   - kurze schwarze Haare zur Seite gekämmt

Zeugen, die zu den unfallverursachenden Personen Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

