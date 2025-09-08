PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Täter nach Raub einer Handtasche gesucht

Hameln (ots)

Die Polizei Hameln sucht Zeugen zu einem Raub, der sich am Sonntag (07.09.2025) gegen 21:00 Uhr in der Wangelister Straße in Hameln ereignete.

Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen, ging eine 32-jährige Frau aus Hameln entlang der Wangelister Straße/ Bundesstraße 1 (Höhe Marktkauf) in Richtung Hamelner Innenstadt. Eine bislang unbekannte Person näherte sich von hinten auf einem Fahrrad und riss während des Vorbeifahrens an der Handtasche der Frau. Die Frau konnte ihre Tasche zunächst festhalten. Der Unbekannte stieg von seinem Mountainbike und entriss der Frau die Tasche diesmal erfolgreich. Er flüchtete auf seinem Rad in Richtung Innenstadt.

Die Tat wurde der Polizei mit Zeitverzug angezeigt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Radfahrer verlief negativ.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - ca. 180cm groß
   - Fluchtmittel: Mountainbike
   - dunkelgrünes Oberteil
   - schwarze Cappy

Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

