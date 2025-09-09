Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Auto fährt gegen Hauswand

Hameln (ots)

Am Montag (08.09.2025) kam es gegen 20:40 Uhr in der Straße "Feuergraben" in Hameln zu einem Unfall, bei dem ein 50 Jahre alter mit seinem Pkw gegen eine Hauswand fuhr.

Nach aktuellen Erkenntnissen, verlor dieser aufgrund eines Krankheitsfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr durch einen Vorgarten und prallte gegen eine Hauswand. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Seine 47 Jahre alte Beifahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Pkw wurde stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

