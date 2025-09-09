Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Einbruch in Wohnhaus

Hameln (ots)

Zwischen Samstag (06.09.2025) gegen 20:00 Uhr und Montag (08.09.2025) gegen 10:00 Uhr, kam es in der Straße "Großes Osterfeld" in Hameln zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen, gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in das Wohngebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Das entwendete Diebesgut ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

