Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Einbruch in Schule

Emmerthal (ots)

In der Zeit von Dienstag (09.09.2025) gegen 18:00 Uhr bis Mittwoch (10.09.2025) gegen 06:00 Uhr kam es in der Johann Comenius Schule in der Neue Straße in Emmerthal zu einem Einbruch. Der oder die Täter entkamen unerkannt mit Diebesgut.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster Zugang zu einem Klassenzimmer. Von dort aus wurden weitere Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Der oder die unbekannten Personen entwendeten dabei ein technisches Gerät. Anschließend entfernte er/sie sich in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000EUR geschätzt.

Zeugen, die im Tatzeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell