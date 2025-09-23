PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze: Verkehrsunfallflucht am Sonntagnachmittag - grauer BMW beschädigt

Weeze (ots)

An der Stoßstange vorne links beschädigt wurde ein grauer BMW 116i bei einer Verkehrsunfallflucht an der Kevelaerer Straße am Sonntag (21. September 2025). Die Halterin hatte ihr Fahrzeug gegen 16:30 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt und bemerkte den Schaden bei ihrer Rückkehr gegen 17:30 Uhr. Aufgrund des Spurbildes ist davon auszugehen, dass ein anderes Fahrzeug den BMW beim Rangiervorgang im Zuge des Ein- oder Ausparkens beschädigt hat. Der Unfallverursacher ist flüchtig.

Das Verkehrskommissariat Geldern sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat geben können. Meldungen werden unter der Telefonnummer 02831-1250 entgegengenommen. (se)

