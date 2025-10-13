PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Versuchter Einbruch in Drogeriemarkt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte versuchten am Freitag, 10.10.2025 gegen 02.50 Uhr in einen Drogeriemarkt in der Kaiserstraße einzubrechen. Dabei wurde mit Gewalt versucht, die elektronische Türe zu öffnen, was nicht gelang. Möglicherweise wurde die Täterschaft bei ihrem Einbruchsversuch gestört. Der entstandene Sachschaden an der elektronischen Tür kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Waldshut (07751/8316-531) sucht Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Kaiserstraße gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

