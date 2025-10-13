POL-FR: Neuenburg: Traktor in Brand
Freiburg (ots)
Am Freitagabend, 10.10.2025, gegen 21:45 Uhr kam es im Bereich «Bleicheweg» in Neuenburg zu einem Brand eines auf einer Wiese abgestellten Traktors.
Die eingesetzte freiwillige Feuerwehr Neuenburg konnte den Brand vollständig löschen. Der Traktor war jedoch vollständig abgebrannt. Nach derzeitigem Sachstand kann eine technische Ursache nicht ausgeschlossen werden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell