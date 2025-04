POL-BI: Trunkenheitsfahrt endet bereits im Parkhaus

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Am Sonntagvormittag, 06.04.2025, konnten Polizisten einen Räuber kurz nach der Tat festnehmen. Der polizeibekannte Täter sitzt nun in Untersuchungshaft. Ein 61-jähriger Bielefelder stand gegen 11:00 Uhr an einer Haltestelle an der Jöllenbecker Straße, nahe der Bremer Straße, als ein unbekannter Mann an ihn herantrat. Der Unbekannte schlug dem Bielefelder unvermittelt ins ...

mehr