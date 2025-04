Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber ging in Untersuchungshaft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Sonntagvormittag, 06.04.2025, konnten Polizisten einen Räuber kurz nach der Tat festnehmen. Der polizeibekannte Täter sitzt nun in Untersuchungshaft.

Ein 61-jähriger Bielefelder stand gegen 11:00 Uhr an einer Haltestelle an der Jöllenbecker Straße, nahe der Bremer Straße, als ein unbekannter Mann an ihn herantrat. Der Unbekannte schlug dem Bielefelder unvermittelt ins Gesicht und in den Bauch. Dabei versuchte der Schläger, an die Gesäßtasche des Bielefelders zu gelangen. Als dies misslang, rang der Täter das Opfer zu Boden, entwendete ein Schlüssel-Etui aus der Tasche und flüchtete in Richtung Innenstadt. Der Bielefelder erlitt leichte Verletzungen.

Eine Zeugin rief sofort die Polizei und gab die Personenbeschreibung des flüchtenden Täters durch. Im Rahmen der Fahndung konnten Streifenpolizisten den Räuber an der Jöllenbecker Straße Ecke Am Güterbahnhof entdecken und festnehmen. Die Beute wurde bei dem polizeibekannten 31-Jährigen mit algerischer Staatsangehörigkeit nicht mehr aufgefunden. Kriminalbeamte führten ihn dem Haftrichter vor, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

