Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250821.1 Kellinghusen: 14-jähriger Radfahrer stürzt bei Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Kellinghusen (ots)

Am Dienstag verletzte sich ein 14-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall. Eine beteiligte Autofahrerin fuhr davon, ohne sich um den Jugendlichen zu kümmern. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Gegen 16:45 Uhr befuhr der 14-Jährige den Gehweg der Brauerstraße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung beabsichtigte eine Autofahrerin, aus der Straße Clausthal in die Brauerstraße in Richtung Innenstadt einzubiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen achtete sie dabei nicht auf den Radfahrer. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Junge stark ab, stürzte zu Boden und verletzte sich.

Eine Passantin versorgte den Jugendlichen, bevor dieser nach Hause fuhr. Die Autofahrerin entfernte sich hingegen vom Unfallort. Sie soll etwa 20 bis 30 Jahre alt sein, braune schulterlange Haare und eine Brille tragen. Unterwegs war sie mit einem grauen Pkw, vermutlich einem Volkswagen.

Die Polizei Kellinghusen hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gesucht werden die Autofahrerin und die Passantin, die dem Jungen half. Darüber hinaus bittet die Polizei auch andere mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeistation Kellinghusen unter 04822 20980 oder per E-Mail an Kellinghusen.PSt@polizei.landsh.de entgegen.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell