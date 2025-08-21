PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250821.1 Kellinghusen: 14-jähriger Radfahrer stürzt bei Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Kellinghusen (ots)

Am Dienstag verletzte sich ein 14-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall. Eine beteiligte Autofahrerin fuhr davon, ohne sich um den Jugendlichen zu kümmern. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Gegen 16:45 Uhr befuhr der 14-Jährige den Gehweg der Brauerstraße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung beabsichtigte eine Autofahrerin, aus der Straße Clausthal in die Brauerstraße in Richtung Innenstadt einzubiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen achtete sie dabei nicht auf den Radfahrer. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Junge stark ab, stürzte zu Boden und verletzte sich.

Eine Passantin versorgte den Jugendlichen, bevor dieser nach Hause fuhr. Die Autofahrerin entfernte sich hingegen vom Unfallort. Sie soll etwa 20 bis 30 Jahre alt sein, braune schulterlange Haare und eine Brille tragen. Unterwegs war sie mit einem grauen Pkw, vermutlich einem Volkswagen.

Die Polizei Kellinghusen hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gesucht werden die Autofahrerin und die Passantin, die dem Jungen half. Darüber hinaus bittet die Polizei auch andere mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeistation Kellinghusen unter 04822 20980 oder per E-Mail an Kellinghusen.PSt@polizei.landsh.de entgegen.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 10:00

    POL-IZ: Junger Mann unter Drogeneinfluss entzieht sich mit unterschlagenem Pkw einer Kontrolle und gefährdet durch rücksichtslose Fahrweisen andere Menschen

    Itzehoe / Wedel / BAB 23 (ots) - Am Mittwochabend (20.08.2025) ist es beim Ostlandplatz in Itzehoe zu einer Unterschlagung eines Pkws gekommen. Der Beschuldigte entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit und flüchtete mit dem Fahrzeug über die Autobahn 23 bis nach Wedel, wo er auf der Bundesstraße 431 verunfallte ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 13:35

    POL-IZ: 250820.1 Itzehoe: Mann droht mit Kettensäge

    Itzehoe (ots) - In der vergangenen Nacht kam es in Itzehoe zu einem Polizeieinsatz nach Streitigkeiten auf einem Parkplatz. Ein Mann schlug dabei einen Beteiligten mit einer Eisenstange und bedrohte anschließend die Gruppe mit einer Kettensäge. Gegen Mitternacht gerieten mehrere Personen auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Straße Am Brookhafen aneinander. Nach aktuellem Ermittlungsstand schlug ein ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 15:33

    POL-IZ: 250819.4 Itzehoe: Unbekannte Täter entwenden Wohnmobil

    Itzehoe (ots) - In der vergangenen Nacht entwendeten unbekannte Täter ein Wohnmobil in Itzehoe. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Ein 69-jähriger Mann stellte sein Wohnmobil am Montag gegen 21:00 Uhr auf einem Grundstück in der Geschwister-Scholl-Straße ab. Am Dienstagmorgen gegen 08:30 Uhr bemerkte er, dass das Fahrzeug fehlte. Unbekannte hatten es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren