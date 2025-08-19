Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250819.4 Itzehoe: Unbekannte Täter entwenden Wohnmobil

Itzehoe (ots)

In der vergangenen Nacht entwendeten unbekannte Täter ein Wohnmobil in Itzehoe. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Ein 69-jähriger Mann stellte sein Wohnmobil am Montag gegen 21:00 Uhr auf einem Grundstück in der Geschwister-Scholl-Straße ab. Am Dienstagmorgen gegen 08:30 Uhr bemerkte er, dass das Fahrzeug fehlte. Unbekannte hatten es offenbar in der Nacht vom Grundstück entwendet.

Die Kriminalpolizei leitete ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bittet um Hinweise. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen kann, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 6020 oder per Mail an Itzehoe.ItzehoeBKI@polizei.landsh.de (kein Rechtschreibfehler).

Björn Gustke

