Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250819.1 Hennstedt: Unfallflucht auf Schwimmbad-Parkplatz

Hennstedt (ots)

Am Freitagmittag beschädigte eine unbekannte Person auf dem Parkplatz des Schwimmbads in Hennstedt ein Auto und flüchtete, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise.

Gegen 12:00 Uhr stellte ein 58-jähriger Mann seinen hellblauen Opel Karl auf dem Parkplatz des Schwimmbads in der Straße Kummerfeld ab. Als er gegen 14:30 Uhr zurückkehrte, entdeckte er frische Schäden vorne rechts an seinem Fahrzeug. Offenbar war ein anderes Auto gegen den Wagen gefahren.

Da sich niemand bei dem Geschädigten meldete, leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte reger Betrieb am Schwimmbad. Die Polizeistation Hennstedt bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04836 2559920 oder per Mail an Hennstedt.PSt@polizei.landsh.de zu melden.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe
Telefon: +49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

