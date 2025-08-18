PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250818.3 Itzehoe: Polizei sucht Zeugen nach Bedrohung mit Messer und Schwert

Itzehoe (ots)

Gestern Abend kam es in Itzehoe zu einem Polizeieinsatz, nachdem zwei Männer einen 36-Jährigen mit einem Messer und einem Schwert bedroht haben sollen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Um 22:15 Uhr meldeten Anwohner über den Polizeinotruf 110 Streitigkeiten in der St.-Jürgen-Straße. Den Angaben zufolge gerieten mehrere Personen lautstark aneinander. In diesem Zusammenhang sollen zwei Männer im Alter von 57 und 35 Jahren einen 36-Jährigen mit einem großen Messer und einem langen Schwert bedroht haben und anschließend in ein Wohnhaus geflüchtet sein.

Die Polizei Itzehoe setzte sieben Streifenwagen ein, traf die beiden Beschuldigten und die mutmaßlichen Tatmittel zunächst nicht an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe durchsuchten Einsatzkräfte des Polizeireviers kurz darauf ein Wohnhaus am Sandberg. Sie stellten die Identität der beiden beschuldigten Männer, beide deutsche Staatsangehörige, fest, fanden die mutmaßlichen Tatmittel jedoch nicht.

Nach Abschluss der Maßnahmen setzten die Einsatzkräfte beide Männer auf freien Fuß. Die Polizei Itzehoe ermittelt wegen Bedrohung und bittet Zeugen um Hinweise unter 04821 6020 oder per E-Mail an Itzehoe.PR@polizei.landsh.de.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe
Telefon: +49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

